COD ROȘU – rupere de nori cu grindină la București VIDEO Capitala, ravasita de ploi torentiale si grindina. Pentru prima oara in istorie, Bucurestiul este sub Cod rosu de furtuna, iar ruperea de nori a inundat orasul in ultima zi de primavara. Anumite cartiere s-au transformat intr-o adevarata Venetie, cu strazi si subsoluri inundate, iar grindina a facut prapad. Vremea face ravagii in Bucuresti, marti seara. ANM a emis inițial o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale pentru Capitala si pentru judetele Gorj, Valcea, Arges si Dambovita, apoi un avertisment Cod roșu de ploi torențiale pentru București. Populația din Capitala a fost avertizata… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

