- Situație critica la Spitalul din Targu Carbunești, din județul Gorj, dupa ce instalația de oxigen a cedat, vineri dimineața. In spitalul suport COVID-19 sunt internați peste 150 de pacienți. 15 pacienti de la Sectia ATI au fost trecuti pe tuburi de oxigen, in ambulante. „Instalația de oxigen a clacat.…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…

- Anunțata pentru marți, redeschiderea spitalului modular ATI de la Lețcani se amana, deoarece instalația de oxigen nu funcționeaza. Nu este prima data cand spitalul, care a costat 13 milioane de euro, are o astfel de problema. Potrivit directorului Direcției de Sanatate Publica Iași, Vasile Cepoi, acesta…