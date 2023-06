Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin a declarat ca membrii grupului sau Wagner, care au lansat o rebeliune armata, sunt "gata sa moara", intr-un mesaj postat sambata dimineața pe Telegram, scrie The Guardian.Intr-o serie de mesaje audio, liderul luptatorilor mercenari a promis sa rastoarne conducerea militara a Rusiei."Cu…

- „Fractura dintre elite este prea evidenta”, a declarat Mihailo Podoliak, apropiatul președintelui ucrainean, in mijlocul tensiunilor din Rusia dintre Kremlin și șeful paramilitarilor Wagner, scrie The Guardian.Un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a descris acțiunile…

- Forțele ruse au lansat un nou atac asupra Kievului, in noaptea de sambata spre duminica. Autoritațile locale au anunțat cu toate dronele și rachetele au fost interceptate și ca locuitorii orașului „nu au auzit sunetul exploziilor”. Serviciile de informații ucrainene susțin ca la varful conducerii Rusiei…

- Moscova a fost vizata marti dimineata intr-un atac cu drone, care a provocat pagube „minore” unor cladiri, fara sa faca victime, anunta primarul Moscovei, Sergjei Sobianin, al doilea atac la Moscova de la inceputul razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.”In aceasta (marti)…

- UPDATE 8:44 - Incursiune armata: Rusia evacueaza civili dintr-o zona de la granita cu UcrainaGuvernatorul regiunii ruse Belgorod, scena unei incursiuni armate in curs de desfasurare a unui grup venit din Ucraina, a declarat luni ca civilii parasesc zona afectata si spera intr-o victorie rapida a fortelor…

- Vladimir Yermakov, directorul Departamentului pentru neproliferarea nucleara din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova, a declarat ca Washingtonul intensifica aceste riscuri prin comportamentul sau fata de Moscova.De la inceputul invaziei in Ucraina, Moscova a emis in mod regulat acuzatii la…

- Grupul de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, a solicitat Chinei arme, arata un raport al serviciilor secrete americane, relateaza Financial Times, citat de The Guardian.Informația a aparut in urma scurgerii pe internet a documentelor clasificate ale Pentagonului.Solicitarea, facuta la inceputul…

- Președintele francez incepe miercuri o vizita oficiala de trei zile in China. Inainte de a ajunge la Beijng, președintelui francez Emmanuel Macron a vorbit marți cu președintele american Joe Biden, potrivit unui comunicat furnizat de Palatului Elysee, relateaza CNN și The Guardian.Potrivit acestuia,…