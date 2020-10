Stiri pe aceeasi tema

- La Iași sunt ocupate toate paturile de la Terapie Intensiva La Iași sunt ocupate toate paturile de la Terapie Intensiva. În ultimele 24 de ore au fost anunțate în județ 130 de noi cazuri de coronavirus. Corespondenta RRA Cristina Vartolomei transmite: "Spitalul…

- In spitalele din judetul Iasi mai sunt, in acest moment, doar 20 de locuri libere pentru pacientii Covid-19. Managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, a spus ca la Terapie Intensiva nu mai sunt decat cinci locuri libere la Spitalul de Neurochirurgie. Ea a adaugat ca in ultimele luni…

- Spitalul modular de la Lețcani, județul Iași, pentru pacienții cu Covid-19 nu este funcțional nici astazi, deși in urma cu doua saptamani a fost predat Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, fiind prezentat ca singurul spital ROL 3 din țara și chiar din Sud-Estul Europei. Aici ar fi trebuit…

- Complexul medical achizitionat prin licitatie cu aproape cinci luni in urma si pus in functiune - ca structura - in incinta Parcului agroindustrial de la Letcani a fost predat ieri spre administrare Spitalului de Boli Infectioase. Presedintele CJ Iasi, alaturi de care s-a aflat un singur consilier judetean…

- Odata cu inceperea noului an școlar, pe 14 septembrie, tot mai mulți medici atrag atenția autoritaților și ii sfatuiesc ce masuri sa adopte pentru evitarea unor infectari in masa in cazul elevilor și profesorilor.Profesorii devin categoria cea mai vulnerabila, mai vulnerabila decat medicii…

- Avand in vedere situația in care ne afla, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca parinții trebuie sa-și asume riscul trimiterii copiilor la școala de la 14 septembrie, implicațiile pe termen lung ale educației online fiind majore. „Parintii trebuie…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune ca trebuie sa fim extrem de atenți nu numai la simptomele respiratorii ale COVID-19, ci și la alte manifestari, cu care nu am fost obișnuiți, dar care in ultimul timp incep sa apara tot mai des ca forme de debut ale bolii.De…

- Virgil Musta, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, susține ca ar fi bine ca toți vanzatorii din piețele agroalimentare sa poarte masca.„Aș recomanda ca toți vanzatorii sa poarte neaparat masca. Trebuie sa se urmareasca acest lucru pentru ca daca…