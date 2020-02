Guvernul italian a trimis armata in asa-numita ''zona rosie'' din nordul tarii, ce cuprinde 11 localitati din regiunile Lombardia si Veneto afectate de epidemia de coronavirus, informeaza marti agentia EFE.



Corpul Carabinierilor din Codogno, comuna unde locuieste ''pacientul zero'' - un barbat in varsta de 38 de ani de la care autoritatile presupun ca a pornit epidemia in nordul Italiei, dar inca nu se stie cum a contractat virusul -, a confirmat pentru agentia EFE ca in zona periferica celor 11 localitati se afla de luni seara 40 de militari care supravegheaza ca nimeni sa nu intre…