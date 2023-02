Cod roșu în nordul țării și cod portocaliu de viscol la munte. Meteorologii anunță vânt puternic în jumătate de țară Meteorologii au emis, sambata, o avertizare cod rosu de vant puternic pentru zonele montane din Suceava si Neamț, unde rafalele pot depași 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, este cod rosu de vant puternic. Sunt vizate zonele de munte, de la peste 1.800 de metri altitudine, din judetele Suceava si Neamt. Se vor semnala: intensificari puternice ale vantului care vor depasi la rafala 145 km/h, potrivit ANM. De sambata dimineața este valabil un cod portocaliu de vant și viscol la munte , in zeci de județe este in vigoare un cod galben de vant, iar in sudul și estul țarii vremea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

