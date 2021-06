Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, intre localitatile Izvor si Ion Creanga se intervine pentru degajarea mai multor arbori cazuti pe carosabil.Misiuni similare desfasoara pompierii voluntari si in comunele Secuieni, Stefan cel Mare.In municipiul Roman, un copac a cazut…

- Patru familii din localitatea Negulesti, comuna Piatra Soimului, au ramas izolate dupa ce podetul peste paraul Iapa a fost luat de viituri, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. Potrivit sursei citate, este vorba 7 persoane, intre care un varstnic, de 80 de…

- Un accident rutier produs marti, 25 mai, in comuna Poiana Teiului s-a soldat cu o victima. Salvatorii nemteni, deplasati la locul accidentului, incearca sa resusciteze un batran in varsta de 85 de ani. “Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier pe raza comunei…

- Pompierii bucuresteni au intervenit, marti, pentru indepartarea a 61 de copaci cazuti pe autoturisme sau carosabil, in urma vantului puternic inregistrat in Capitala. "Ca urmare a manifestarilor meteorologice de pe durata codului galben, ISUBIF a intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 61…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autobuz a avut loc luni, 17 mai, la Roman, o persoana fiind transportata la spital. “Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in municipiul Roman. La locul evenimentului s-au deplasat un…

- Un barbat in varsta de 72 ani a ramas incarcerat in urma coliziunii dintre doua autoturisme, vineri dupa-amiaza, in localitatea Barticesti. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca pompierii au scos victima din autoturism si au predat-o cadrelor medicale de pe ambulanta…

- Corpul neinsufletit al unei femei de 74 de ani a fost gasit de pompierii nemteni intr-o fosa, in comuna Gheraiesti, vineri, 16 aprilie. “Prin apel la 112, in jurul orei 11:04, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru degajarea unei persoane cazuta intr-o fosa, in comuna Gheraești. La locul solicitarii…

- Un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme s-a produs, miercuri, pe drumul national DN2, in localitatea Nisiporesti – comuna Botesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. In urma carambolului rutier au fost ranite 3 persoane, dintre care doua se aflau…