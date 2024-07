Stiri pe aceeasi tema

- "Patru dintre concetatenii nostri si-au pierdut viata si un numar semnificativ de persoane au fost ranite, dintre care unele sunt intr-o stare grava", a declarat guvernatorul provinciei Izmir, Suleyman Elban, relateaza AFP preluata de Agerpres.Primarul orasului Torbali, unde s-a produs explozia, a raportat…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte zeci au fost alte disparute in naufragiile a doua ambarcatiuni cu migranti, la Marea Mediterana, in largul coastei Italiei, una venind din Turcia, iar acealalta din Africa de Nord, anunta luni un ONG, Garda de Coasta si presa, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Fostul președinte american Donald Trump a criticat sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei și a amenințat ca va rezolva „imediat problema” daca va fi reales la Casa Alba, relateaza Evropeiska Pravda.Intr-un discurs ținut la un miting de campanie in Detroit, organizat la inițiativa Turning Point…

- Imaginile de la eveniment au devenit virale pe rețelele de socializare, unde au strans mii de comentarii. La inceput, presedintele francez, Emmanuel Macron l-a ghidat indeaproape pe Joe Biden in timp ce urcau impreuna pe scena. Ajunsi pe scena, Joe Biden a incercat sa se aseze pe un scaun invizibil. La…

- Președintele american, Joe Biden, a instituit marți o interdicție majora privind azilul in cazul migranților prinși in timp ce trec ilegal granița dintre SUA și Mexic. Masura a fost anunțata in perioada premergatoare alegerilor din noiembrie din SUA.

- Lovituri aeriene israeliene au provocat, duminica dimineata, moartea a cel putin 31 de persoane in tabara de refugiati de la Nuseirat, in centrul Fasiei Gaza,... The post Cel puțin 31 de morți in urma unui atac israelian asupra unei tabere de refugiați appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Accident cu urmari tragice in Peru. Un autobuz in care se aflau zeci de oameni a cazut intr-o prapastie, iar in urma nenorocirii mai multe persoane și-au pierdut viața. Un autobuz care transporta aproximativ 40 de pasageri a cazut intr-o prapastie marti dimineata in regiunea andina Ayacucho, in sud-estul…

- Cinci persoane au murit si zeci erau prinse in continuare sub daramaturi marti dimineata, dupa ce o cladire cu mai multe etaje s-a prabusit luni in orasul George din Africa de Sud, potrivit AGERPRES.