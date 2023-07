Temperaturi extreme valabile marți și miercuri, in mai multe județe ale țarii și in Capitala. Județele afectate de temperaturi intre 40 și 42 de grade sunt in principal din sudul țarii. Marți, va fi canicula in județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Braila, Galați, vestul Constanței și municipiul București, iar in restul țarii va fi cod galben. Miercuri, județele: Dolj, Olt, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau, Vrancea, Tulcea, Bacau și Vaslui, vor avea parte de cod portocaliu de canicula. Luni valul de caldura se va extinde in vestul, sudul și parțial estul țarii. Temperaturile…