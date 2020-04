Stiri pe aceeasi tema

- Ce filme si-au amanat premiera anul acesta din cauza pandemiei Pandemia de Coronavirus a afectat intreg globul. Nu a fost ferita nici industria cinematografica de la Hollywood. Toate casele de productii si studiourile majore din Statele Unite au ales sa amane lansarile filmelor ce trebuiau sa apare…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentele de mare amploare sunt interzise in Franta pana la jumatatea lunii iulie, pentru a se minimiza riscul de raspandire a virusului. Organizatorii Turului Frantei,...

- Jennifer Lopez a marturisit ca pandemia de coronavirus i-a afectat „puțin” planurile de nunta cu Alex Rodriguez. Nunta actriței cu Alex Rodriguez era programata in lunile urmatoare, dar acum, vedeta a spus ca nu are idee cand va avea loc, din cauza masurilor de distanțare sociala impuse de autoritați.…

- Aproximativ 8,3 milioane de persoane risca sa ajunga intr-o stare de saracie accentuata din cauza consecintelor economice ale pandemiei de COVID-19, a afirmat miercuri Comisia Economica si Sociala a Natiunilor Unite pentru Asia Occidentala (CESAO), citata de AFP, potrivit Agerpres.Acestei…

- Turneul de la Wimbledon va fi amanat din cauza pandemiei de coronavirus, a declarat vicepresedintele Federatiei germane de tenis (DTB), Dirk Hordorff, citat de Reuters. Anunțul oficial va fi facut in...

- Premiera peliculei ''Wonder Woman 1984'' a fost amanata pentru luna august din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Press Association. Acest film cu supereroi - avand-o in rolul principal pe actrita israeliana Gal Gadot - era programat sa intre in cinematografe in…

- Oficialii Formula 1 au anuntat ca Marele Premiu al Azerbaidjanului a fost amanat, din cauza pandemiei de coronavirus. Marele Premiu al Azerbaidjanului ar fi trebuit sa se desfasoare la data de 7 iunie.Oficialii circuitului de la Baku au anuntat, luni, ca decizia de a amana Marele Premiu al…

- Unul dintre cele mai așteptate dueluri de box ale anului - cel dintre campionul britanic Anthony Joshua și bulgarul Kubrat Pulev - a fost amanat pentru cateva luni din cauza pandemiei de coronavirus.