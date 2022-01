Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 17-01-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2 Intervalul : 17 ianuarie, ora 16 – 18 ianuarie, ora 08; Zonele afectate : conform textelor si hartii; Fenomene

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod roșu de vant puternic, valabil pana la ora 21.00 la altitudini de peste 1800 de metri, in Suceava. Avetizarea este in vigoare intre orele 17.50 - 21.00.Se vor semnala intensificari temporare ale vantului cu rafale de peste 145...150…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, avertizari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in zone din trei judete, inclusiv Cluj.

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-12-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 01 decembrie, ora 10 – 01 decembrie, ora 20; Zonele afectate

- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 12-11-2021 ora 17 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 12-11-2021 ora 17:10 pana la : 12-11-2021

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de ploi moderate cantitativ și un cod galben de „intensificari ale vântului” în Cluj. Codul galben este valabil în perioada 3 noiembrie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00, in zona…