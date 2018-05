Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Hawaii au avertizat locuitorii de pe insula sa ramana in case, dupa ce un nor urias de cenusa s-a ridicat la aproximativ 3657 de metri deasupra vulcanului Kilauea, declansand o alerta rosie pentru aviatie, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Un urias nor de cenusa vulcanica s-a format marti deasupra vulcanului Kilauea din Hawaii, determinand autoritatile locale sa emita o alerta rosie pentru industria aviatica, in virtutea probabilitatii ridicate de eruptie, informeaza AFP. Acest nivel de alerta "inseamna pericol imediat pentru sanatate,…

- Erupția violenta a vulcanului din Hawaii nu i-a speriat atat de tare pe cațiva localnici care nu și-au parasit casele. Ei spun ca nu este atat de grav pe cat arata presa și ca, oricum, atunci cand iți faci casa intr-o zona vulcanica este un risc pe care ți-l asumi.