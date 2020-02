Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Dolj, in situația elevilor din Dabuleni, ar fi vorba despre o reacție la un dezinfectant folosit dupa ce in școala au fost inregistrate mai multe cazuri de varicela.„Noua copii au prezentat stari greața, voma, iritații ale cailor respiratorii și s-au deplasat la Spitalul Orașenesc Dabuleni.…

- Mai mulți elevi de la o școala din Daneți, județul Dolj au fost intoxicați cu o substanța in urma unei dezinsecții. A fost declanșat planul roșu de intervenție. E vorba de 17 copii, dintre care...

- In aceasta dimineata mai multi elevi de gimnaziu din Daneti au acuzat stari de rau dupa prima ora de curs. La fata locului au ajuns mai multe ambulate. A fost declansat Planul Rosu de interventie, etapa 1, cu ora 10:40. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Dolj, mai multi elevi…

- Mai multi elevi de la scoala din comuna Daneti, judetul Dolj, au fost dusi la dispensarul din localitate, dupa ce s-au simtit rau la scoala in urma unei deratizari. Pana la aceasta ora la dispensar au ajuns 17 copii de la scoala din comuna Daneti, cu suspiciune de intoxicatie. Seful ISU Dolj, Florea…

- Mai mulți elevi de la școala din comuna Daneți, județul Dolj, au fost dusi la dispensarul din localitate, dupa ce s-au simțit rau la școala in urma unei deratizari.Pana la aceasta ora la dispensar au ajuns 17 copii de la școala din comuna Daneți, cu suspiciune de intoxicație. Șeful…

- In aceasta dimineata mai multi elevi de gimnaziu din Daneti au acuzat stari de rau dupa prima ora de curs. La fata locului au ajuns mai multe ambulate. A fost declansat Planul Rosu de interventie, etapa 1, cu ora 10:40. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Dolj, mai multi elevi…

- Scene de violența extrema intr-un centru de plasament din Argeș. O fata in varsta de 16 ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a incasat o bataie sora cu moartea de la doi baieți de 17 ani, toți fiind internați in orfelinatul respectiv. Incidentul este cercetat de autoritați, dar și de polițiști.…

- Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața in localitatea Piștia din apropiere de Timișoara din Romania. Șoferul unui autobuz la bordul caruia se aflau 23 de copii și patru adulți a pierdut controlul volanului din cauza ceții dense.