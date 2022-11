Stiri pe aceeasi tema

- Cod roșu de intervenție in județul Teleorman, in aceasta dimineața, dupa ce un microbuz plin cu persoane a fost izbit de o duba care nu a oprit la stop. Accidentul s-a produs la intersectia 1 Mai cu Cuza Voda și 13 persoane au ajuns la spital, potrivit Alexandria, Teleorman, Romania 2.0. Majoritatea…

- Cum spuneam si prin alte articole sau postari, am calatorit destul de mult si prin tara. In unele colturi mai recent, altele mai demult, cert este ca am vizitat locuri prin toata tara, exceptand 4 judete – Salaj, Teleorman, Botosani si Vaslui. Unele dintre ele chiar demult – nu am mai fost in Bucovina…

- București, 21 septembrie 2022 − dm drogerie markt Romania lanseaza magazinul online dm.ro, prin care le ofera clienților posibilitatea de a comanda produse din confortul casei lor, cu livrare la nivel național. Pentru a raspunde nevoilor clienților, dm.ro vine in intampinarea acestora cu un portofoliu…

- Peste 50.000 de oameni au asistat sambata, la un spectacol de motorsport unic in Romania, in cadrul Red Bull Racing Show Run, in Piata Constitutiei din Bucuresti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Patologia pacienților care ajung sa fie internați la Terapie Intensiva sau chiar sa moara in urma infecției cu COVID-19 s-a schimbat radical in 2022. Doi medici specialiști explica pentru Libertatea unde au aparut diferențele și de ce cred ca vom avea o toamna liniștita din punct de vedere sanitar.Dr.…

- Anca Popescu se numara printre cei care au copilarit in Alexandria, un oraș in care Festivalul de Teatru Ideo Ideis a fost, ani la rand, singurul pod catre o educație alternativa, scrie site-ul Școala 9. Lipsa oportunitaților din județul ei o dezamagește și nu-i place sa-l vada in tot felul de clasamente…