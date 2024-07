Gica Hagi este alesul „federalilor”. Ceea ce parea elocvent marți s-a adeverit dupa nici 24 de ore, iar semnalul tras de Razvan Burleanu a fost preluat de Comisia Tehnica a FRF – cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile este propunerea inaintata președintelui Federației. Contractul lui Edi Iordanescu expira la finalul lunii iulie, dar […] The post COD ROȘU: Hagi preia „naționala”, Mutu, Farul! first appeared on Ziarul National .