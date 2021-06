Stiri pe aceeasi tema

- Cod portocaliu de ploi torențiale pentru 19 județe, transmte ANM. Sunt sub avertizare cod portocaliu județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Harghita, Covasna, Vrancea, Galați, Prahova, Buzau,...

- Avertismente meteo de ploi abundente, vant si inundatii Vreme instabila astazi, dar cu temperaturi în creștere. Este în vigoare un cod portocaliu de ploi abundente și vânt valabil pâna mâine noapte în Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și în cea mai mare…

- O ploaie torentiala care a durat cateva ore a inundat strazile si a blocat traficul in Craiova. De asemenea, mai mulți copaci au fost doborați de vant, iar pompierii au avut pana la aceasta ora zeci de intervenții, informeaza ziarul local Ediție Speciala. Municipiul Craiova se afla sub avertizare cod…

- ANM a emis o avertizare Cod galben, vizand instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru marti, intre orele 11.00 si 21.00. Aceasta vizeaza un numar de 22 de județe din țara. Este vorba despre Suceava, Mureș, Harghita, Neamț, Bacau, Covasna, Vrancea, Buzau, Brașov, Prahova, Dambovița, Giurgiu,…

- Un numar de 73 de decese in urma infectiei cu SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre 46 barbati si 27 femei internati in spitalele din Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau,…

- Meteorologii anunta ca in Bucuresti va ploua in noaptea Pastelui sarbatorit de crestinii catolici si reformati, iar duminica temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 10 grade Celsius. Ploile vor fi mai intense in prima parte a nopții de sambata spre duminica (3/4 aprilie) și in a doua parte…

- Meteorologii au emis, vineri, o atenționare cod galben de ninsori și viscol pentru zona montana din Carpații Meridionali și Orientali. In restul regiunilor, vremea se racește, sunt anunțate ploi și vant. Codul galben care vizeaza Carpații Meridionali și Orientali intra in vigoare sambata, la ora 18.00,…

- Se pare ca iarna nu se da batuta… Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sambata dupa-amiaza va intra in vigoare o atenționare de cod galben valabila in 18 județe. Judetele vizate de atentionarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita,…