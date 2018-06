Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Național de Meteorologie din Grecia (EMY) a emis un cod roșu de vreme extrema, inclusiv ploi abundente și furtuni puternice, relateaza site-ul publicației Greek City Times, conform mediafax. Vremea s-a inrautațit inca de marți, fiind ploi abundente in mai multe parți ale țarii.…

- Prognoza anunțata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) arata ca miercuri, in Capitala, se vor semnala ploi cu caracter de aversa, insotite de descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi 40...

- Vremea de vara nu va mai dura mult, spun meteorologii, valorile termice mult mai ridicate decat normalul perioadei fiind prezente la noi in țara pana duminica, pe 6 mai. Incepand din data de 9 mai iși fac apariția ploile și se va raci considerabil in toate regiunile, anunța. Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta vreme frumoasa in minivacanta de 1 Mai, dar si instabilitate atmosferica. Pe litoral se anunta temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate anuntate de meteorologi pentru saptamana viitoare se vor mentine in general si pe timpul minivacantei de ...

- Cod galben de fenomene periculoase in mai multe judete din țara, la inceputul acestei saptamani.Meteorologii au emis cod galben de vant puternic in localitatile din trei judete din tara – Sibiu, Caras-Severin si Timis, alerta valabila in urmatoarele ore. Pentru judetul Sibiu, avertizarea este in vigoare…

- PAȘTE 2018. Credincioșii care se pregatesc sa mearga la slujba din noaptea de Inviere trebuie sa fie atenți cum se imbraca. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au dezvaluit cum va arata vremea dintre sambata și duminica.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara. Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 09.00 si expira pe 01 aprilie, la ora 23.00.…

