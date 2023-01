Cod roșu de viscol puternic în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 m, începând de marți seara Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol puternic in Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 m, incepand de marți seara. Avertizarea este valabila in intervalul 17 ianuarie, ora 22:00 – 18 ianuarie, ora 14:00. Potrivit ANM, la altitudini de peste 1.800 m in Carpații Meridionali, va fi viscol puternic, cu rafale ale […] The post Cod roșu de viscol puternic in Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 m, incepand de marți seara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

