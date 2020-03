Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un cod roșu de viscol pentru județul Hunedoara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare The post Cod ROȘU de viscol in județul Hunedoara appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare nowcasting Cod rosu de viscol, ce vizeaza in orele urmatoare zonele de munte a doua judete din Transilvania si Banat, potrivit Agerpres.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 14:15, in judetele Caras-Severin si Hunedoara,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare nowcasting cod portocaliu de vant puternic pentru judetele Caras-Severin și Hunedoara, valabila pana la ora 11.00.Citește și: BOMBA Rareș Bogdan iși anunța CANDIDATURA la Primaria Capitalei: 'Aș putea lua și 40%' Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, o avertizare Cod portocaliu de viscol, valabila in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara si un Cod galben de vant puternic...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, o avertizare Cod rosu de viscol puternic, valabila in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, in cele doua judete, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se va semnala viscol puternic,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod rosu de viscol puternic valabila pana joi dimineata la ora 4:00 in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara, potrivit Agerpres.Citește și: Șerban Nicolae: ‘Ați dat ordonanțe de urgența noaptea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vant puternic, valabila pana la ora 19:00 in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara, potrivit Agerpres.Astfel, peste cota 1800, se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT…