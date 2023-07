Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna violenta a facut prapad, joi, in județul Bistrița-Nasaud. Un pod in construcție a fost rupt de vantul puternic care a suflat cu rafale de 90 de km/h. Acoperișul unui bloc a fost smuls cu totul și aruncat in strada. Zeci de oameni au sunat la 112 sa ceara ajutor. Vantul puternic a rasturnat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben atat de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cat și de canicula și disconfort termic accentuat. Pentru județul Cluj a fost emis un Cod Galben de vijelii și averse.Prima avertizare cod galben intra in vigoare astazi,…

- Acoperiș de bloc luat de vant, mașini avariate, copaci doborați și case inundate in Reșița, dar și in județul Caraș Severin, in urma furtunii și ploilor torențiale de sambata, relateaza Caraș Online. In Reșița, vantul puternic a smuls acoperișul unui bloc de 4 etaje de pe Aleea Trandafirilor, care a cazut…

- Intrega zona a Banatului Montan a fost lovita de o furtuna care nu a durat decat cateva zeci de minute.Vantul puternic a produs cele mai mari pagube in municipiul Resita, unde un acoperis de bloc a cazut pe mai multe masini si a pus la pamant un stalp de electricitate, potrivit Radio Reșița . Pompierii…

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari de instabilitate atmosferica, cu ploi, descarcari electrice, vant si grindina, valabila in mai multe județe din țara, printre care și Cluj.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in orele urmatoare in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, vestul Olteniei, precum si la munte.

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica, cu ploi, descarcari electrice, vant si grindina, valabila in mare parte din țara, inclusiv in județul Cluj.