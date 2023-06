Cod roşu de viituri pentru 9 bazine hidrografice, prelungit până duminică la prânz. Care sunt zonele VIZATE Potrivit hidrologilor, pana duminica, la ora 12:00, vor fi cresteri de debite si de niveluri, cu depasiri ale Cotelor de aparare pe raurile din bazinele hidrografice: Poganis - pe sectorul aval confluenta cu raul Tau - amonte de Acumularea Cadar Duboz (judetul Caras-Severin), Barzava - pe sectorul aval confluenta cu raul Fizes (judetele: Caras-Severin si Timis), Caras, Nera (judetul Caras-Severin), Dunare - afluentii mici aferenti sectorului amonte confluenta cu raul Desnatui (judetele: Dolj, Mehedinti si Caras-Severin), Jiu - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis o avertizare Cod rosu de inundatii, pana sambata dupa-amiaza, pe mai multe rauri din sud-vestul si vestul tarii. Alte cursuri de apa din 24 de bazine hidrografice sunt sub avertizare Cod Portocaliu si Cod Galben. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a…

- Agenția Naționala pentru Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizari meteo de ploi torențiale și vijelii, valabile in cea mai parte a țarii. Vremea va fi dominata de instabilitate atmosferica. Așadar, vineri, valabila pana sambata la pranz, in Crisana, nordul Banatului, Maramures, Transilvania,…

- Meteorologii au emis astazi, 15 iunie, o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. De asemenea, a fost emis Cod Portocaliu in 5 județe Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu,…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Valcea, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj și…

- Meteorologii au emis sambata un Cod portocaliu de ploi torențiale in 15 județe, fiind asteptate cantitati importante de precipitatii, inclusiv peste 60 l/mp. Codul portocaliu dureaza duminica, intre orele 12.00- 21.00. Acest cod vizeaza județele Salaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Suceava,…

- Alerta de vremea rea in Romania. Au fost emise un cod portocaliu și un cod galben in aproape toata țara. Sunt așteptate ploi torențiale, dar și furtuni puternice. Prima avertizare meteo ANM cuprinde doua alerte de cod portocaliu si cod galben. Alerta de cod portocaliu este valabila in intervalul orar…

- Astfel, potrivit unui comunicat remis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Timis, Caras Severin, Gorj,…

- Hidrologii au instituit un Cod galben de viituri, valabil vineri pana la ora 24:00 pe rauri din 29 de judete, transmite Agerpres . Potrivit unui comunicat al Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud,…