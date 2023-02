Cod roşu de vânt puternic în Suceava şi Neamţ. Rafalele pot depăşi 145 de kilometri la oră Meteorologii au emis, sambata, o avertizare cod rosu de vant puternic pentru zonele monate din Suceava si Neamt, unde rafalele pot depasi 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, este cod rosu de vant puternic. Sunt vizate zonele de munte, de la peste 1.800 de metri altitudine, din judetele Suceava si […] The post Cod rosu de vant puternic in Suceava si Neamt. Rafalele pot depasi 145 de kilometri la ora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare cod rosu de vant puternic pentru zonele montane din Suceava si Neamț, unde rafalele pot depași 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, este cod rosu de vant puternic. Sunt vizate zonele de munte, de la peste 1.800 de metri altitudine, din…

- Meteorologii au emis, sambata, 18 februarie, o avertizare cod rosu de vant puternic pentru zonele monate din Suceava si Neamt, unde rafalele pot depasi 145 de kilometri la ora.Potrivit ANM, codul rosu de vant puternic este in vigoare pana la ora 15.00.Avertizarea meteo vizeaza zonele de munte, la peste…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zonele montane din sapte judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, la altitudini de peste 1.800 de metri din judetele Arges, Prahova,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic in localitati din cinci judete, dar si de ceata si vizibilitate redusa in zone din alte trei judete, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00,…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod rosu de vant puternic pentru zonele inalte ale judetelor Arges, Prahova si Dambovita, unde rafalele vor depasi 145 de kilometric la ora. Potrivit ANM, este cod rosu de vant puternic in judetele Arges, Prahova si Dambovita. Sunt vizate zonele de munte, de peste…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol puternic in Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 m, incepand de marți seara. Avertizarea este valabila in intervalul 17 ianuarie, ora 22:00 – 18 ianuarie, ora 14:00. Potrivit ANM, la altitudini de peste 1.800 m in Carpații Meridionali,…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, o avertizare Cod galben de polei, care va afecta zece județe. Codul galben a intrat in vigoare azi la ora 10.00 și va fi in vigoare pana vineri dimineața, la ora 6.00, potrivit ANM. Vor fi afectate zece județe din Moldova și nord-estul Munteniei, unde temporar se…

- Coloana de camioane care asteapta sa iasa din tara pe la Vama Siret se intinde pe 25 de kilometri, anunta, luni dimineta, autoritatile din Suceava. Politia de Frontiera precizeaza ca timpul estimat de asteptare pentru iesirea din tara este de 900 de minute. ”La aceasta ora, coloana de autotrenuri se…