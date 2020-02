Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cod portocaliu de viscol in șapte județe, pana marți seara și cod galben in alte 20 de județe. Vantul va sufla și cu 120 de kilometri la ora. Potrivit ANM, de luni ora 14:00 pana marți ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65…75 km/h, iar indeosebi in zona…

- La aceasta ora mai este in vigoare o atenționare cod galben de viscol și ninsori in 14 județe, fiind vizata zona de munte. Totodata, o informare meteo anunța vant puternic pana sambata noaptea. Doua atenționari nowcasting cod portocaliu și galben anunța ninsoare viscolita in 4 județe.Citește…

- Autoritatile raman in alerta si astazi pentru ca se anticipeaza ca vor fi in continuare probleme in trafic. Harta meteo nu mai este colorata in portocaliu sau rosu, dar vantul va mai sufla cu putere in estul si sud estul tarii. Meteorologii spun ca va atinge 55 de kilometri la ora si va spulbera zapada,…

- Meteorologii au lansat doua coduri, unul roșu și unul portocaliu, pentru județele din vestul țarii. Pentru zonele inalte din Caraș Severin și Hunedoara, la cote de peste 1800 m, se anunța viteze ale vantului de pana la 170 km/h. Aceasta alerta este valabila pana la ora 8,00. De la aceasta ora, in aceste…

- Meteorologii au emis, astazi, o avertizare cod portocaliu de vant puternic, valabila in zonele de munte ale județelor Caraș-Severin și Hunedoara, pana la ora 17.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt vizate zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, din județele Caraș-Severin…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, un cod portocaliu de vreme severa imediata pentru vestul țarii. Conform alertei se așteapta intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 120-130 km/h. Sunt vizate zonele de munte din județele Caraș Severin și Hunedoara, la peste 1800 m…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare cod galben de vant puternic, valabila miercuri de la ora 16.00 pana joi la ora 20.00 in 25 de județe. Incepand miercuri de la ora 16.00 pana joi la ora 20.00, in Carpații Meridionali și local in Orientali, vor fi intensificari…

- Meteorologii anunta ca, incepand de sambata dupa-amiaza si pana luni seara, in cea mai mare parte a tarii vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si ninsori. Pentru zona de munte a fost emisa o atentionare Cod galben de ninsori, chiar viscol la altitudini mai mari de 1.700 de metri,…