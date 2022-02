Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis pentru sambata o avertizare de tipul cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din județele Argeș, Prahova și Dambovița. Avertizarea este in vigoare sambata, pana la ora 11.00. In același timp, meteorologii anunța ca vor fi intensificari ale vantului, temporar cu rafale…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare de tipul cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din județele Argeș, Prahova și Dambovița. Ulterior, avertizarea a fost extinsa in județele Suceava și Neamț. Avertizarea este in vigoare sambata, pana la ora 11.00.Meteorologii…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare nowcasting cod roșu de viscol și ninsori ce vizeaza zona de munte (peste cota 1800 m) din județele Caras-Severin și Hunedoara. Codul roșu va fi in vigoare pana duminica seara la ora 23.00. Conform avertizarii emise de Administrația Naționala de Meteorologie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți seara, o avertizare cod roșu de vant, avertismentul fiind valabil pana la ora 21.00. Rafalele de vant vor avea viteza unui uragan de gradul 2. Codul roșu este valabil pentru județul Caras-Severin și județul Hunedoara, in zonele de munte de peste…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod rosu de viscol pentru judetele judetele Caras-Severin si Hunedoara, unde, la munte, rafalele de vant vor depasi 140 – 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 20.30, este cod rosu de vant puternic in zona de munte a judetelor Cars-Severin…

- Dupa burnița, ceața și polei in ultima zi din 2021, anul 2022 vine cu alerte de vant puternic. Meteorologii au instituit sambata cod galben de vant puternic in zonele inalte. Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic in șapte județe din Ardeal, Banat și Muntenia.Avertizarea…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 28 noiembrie, ora 20:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor depasi 90 - 100 km/h si temporar va ninge viscolit.Judetele vizate partial de atentionarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Brasov, Caras-Severin,…

- A venit iarna in vestul țarii! Ninge viscolit la Straja, iar județele Caraș-Severin și Hunedoara sunt sub o avertizare nowcasting. Meteorologii au emis, vineri dupa-amiaza, o Cod portocaliu de vant puternic si viscol, ce vizeaza zonele inalte din judetele Hunedoara si Caras-Severin, in urmatoarele ore.…