- Potrivit sursei citate, varful de intensitate al fenomenelor meteorologice este asteptat marti si miercuri, interval in care volumul precipitatiilor va fi in Hertegovina, pe alocuri, de peste 250 de litri pe metru patrat, iar in regiunea Sarajevo-Romanija si Podrinje - de la 80 la 150 de litri pe metru…

- Conform unui comunicat de presa al MAE transmis miercuri, vor fi afectate cursele TGV Inoui, Ouigo, Intercites si Ter. Calatorii vor fi informati prin SMS sau e-mail, iar conducerea SNCF a anuntat posibilitatea schimbarii biletelor in mod gratuit sau rambursarea completa a biletelor anulate in aceasta…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis cetațenilor romani care urmeaza sa tranziteze Belgia ca vineri va avea loc o manifestatie nationala a sindicatelor belgiene, fapt care ar putea perturba transportul rutier, feroviar și aerian. Ministerul Afacerilor Externe recomanda, pentru informatii suplimentare,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, miercuri, cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau urmeaza sa calatoreasca in Franța sa fie foarte atenți cand pleaca la drum. In 33 de departamente din Franța, aici incluzand și capitala, Paris, a fost a fost emis un cod portocaliu de zapada si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca pentru 33 de departamente din nordul tarii, inclusiv zona capitalei, Paris, a fost emis un cod portocaliu de zapada si polei pentru miercuri, 14 decembrie. Directia…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis luni, 12 decembrie, o atentionare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Marea Britanie, unde autoritatile britanice au anunțat ca se inregistreaza perturbari ale serviciilor de transport aerian din cauza vremii nefavorabile. MAE precizeaza ca, in perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Suediei detin in permanenta asupra lor un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate nationala).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis luni, 7 noiembrie, o atentionare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Franta, unde de miercuri va incepe o greva a mai multor categorii profesionale din numeroase sectoare de activitate.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca greva va debuta miercuri,…