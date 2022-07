Cod Roșu de ploi torențiale în Timiș. Aproape toată țara va fi afectată Meteorologii au emis sambata noi avertizari de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru cea mai mare parte a țarii, pana duminica seara. Patru județe din vestul țarii vor fi sub cod roșu. O avertizare cod galben va fi in vigoare de astazi, de la ora 12.00, pana duminica, tot la ora 12.00. In intervalul menționat, ... The post Cod Roșu de ploi torențiale in Timiș. Aproape toata țara va fi afectata appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

