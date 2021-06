Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare Cod portocaliu de precipitatii, vijelie puternica si grindina pentru 32 de judete, valabila de vineri, ora 14:00, pana sambata, ora 6:00, precum si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de precipitatii, vijelie puternica si grindina pentru 32 de judete, valabila de vineri, ora 14:00, pana sambata, ora 6:00, precum si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru toata tara,…

- Meteorologii au transmis, marți dimineața, o informare meteo de instabilitate atmosferica și disconfort termic. Informarea a intrat in vigoare luni seara la ora 22.00 și expira vineri la aceeași ora, potrivit ANM.Astfel, vremea va deveni calduroasa in toata țara, caniculara la inceput in vestul și nord-vestul…

- Vremea va deveni caniculara, cu maxime de pana la 38 de grade in unele zone ale țarii, se arata in prognoza pentru perioada 21 iunie-4 iulie, data luni publicitații de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat: Vremea va deveni caniculara in perioada 22 – 25 iunie, cand media valorilor…

- Vremea se menține capricioasa, in perioada imediat urmatoare, iar meteorologii avertizeaza ca se vor semnala ploi, cu descarcari electrice, dar și vijelii. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis miercuri dimineața o atenționare COD GALBEN, valabila pentru intervalul 09 iunie, ora 12:00 –…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de instabilitate atmosferica valabila in toata țara pana vineri seara. Informarea de instabilitate atmosferica va fi in vigoare de miercuri, ora 16.00, pana vineri, ora 21.00. Vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va…

- Spre finalul saptamânii este posibila o scadere a temperaturii, dar dupa 26 aprilie sunt prognozate medii ale temperaturilor de 18-20 grade Celsius. Temperatura minima nu va mai coborâ sun 3 grade pâna pe 26 aprilie, iar ulterior sunt prognozate…

- Se racește in perioada urmatoare. In partea sudica, centrala și sud-estica a Europei vin ploi in aversa, cu descarcari electrice pe arii restranse, iar in zonele de deal și de munte precipitațiile vor fi sub forma de lapovița și ninsoare. In rest, cerul va fi variabil. La noi, vin ploi insoțite de tunete…