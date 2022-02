Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, in contextul evolutiilor de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. Totodata, MAE continua sa recomande ferm evitarea deplasarilor in Peninsula Crimeea si in zona de est a Ucrainei,…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a depus o coroana de flori la Mormantul Soldatului Necunoscut din Moscova miercuri, memorialul Rusiei pentru cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a adus omagiu soldaților necunoscuți uciși in batalia de la Moscova in 1941. Jair Bolsonaro a ajuns la memorialul Rusiei…

- Rusia repeta, in alte doua regiuni din Ucraina, scenariul dupa care a anexat peninsula Crimeea. Acum, provinciile care ar urma sa fie anexate de Rusia sunt Donețk și Lugansk. Aceste doua regiuni din Ucraina sunt, practic, de ani de zile, zona de razboi. Aici se confrunta forțele guvernului de la Kiev…

- Maramureșul este județ vecin cu Ucraina, prin urmare daca se declanșseaza razboiul in vecini in județ ne-am putea trezi cu refugiați. Autoritațile noastre sunt oricum in alerta in acest moment. Mai mult, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre,…

