Cod roşu de ninsori şi polei. De marți, temperaturi de îngheț, dar răcirea va fi de scurtă durată Un val de aer polar va veni, de marți, in Romania, astfel ca temperaturile vor fi extrem de mici, atat ziua, cand se va forma polei și vor fi precipitații, cat și noaptea, cand va fi ger de-a binelea. Vremea se va schimba semnificativ sub aspect termic, pentru ca se va raci accentuat in toate […] The post Cod rosu de ninsori si polei. De marți, temperaturi de ingheț, dar racirea va fi de scurta durata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri,…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo Cod galben de ninsori, viscol și polei, care vizeaza 12 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod galben este valabila in intervalul 14 decembrie, ora 18:00 – 15 decembrie, ora 08:00. Pe parcursul nopții de miercuri spre joi (14/15 decembrie), în Munții Banatului…

- Vremea se strica in toata țara, meteorologii avertizand ca un nou val de aer polar va pune stapanire pe Romania. Conform ANM, in saptamana 28 noiembrie – 5 decembrie valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica…

- Incepand din aceasta seara, vremea se va raci accentuat și va ploua in cea mai mare parte a țarii. La munte și, temporar, in zonele mai inalte din nordul Moldovei, vor fi și intervale cu lapovița și ninsoare. Ciclon deasupra Romaniei va aduce precipitații slabe și local, moderate, in majoritatea regiunilor…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea simțitor in Romania. Saptamana 21.11.2022 – 28.11.2022 Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborate decat cele normale pentru acest interval, in nord-est, dar și mai ridicate in regiunile vestice și centrale, iar in rest valorile termice vor…

- Iarna aceasta se preconizeaza a fi una obisnuita pentru regimul termic al Romaniei si nu sunt excluse episoadele de ger si cele de temperaturi ridicate, a afirmat, joi, la Conferința Focus Energetic, Florinela Georgescu, director executiv la Scoala Nationala de Meteorologie. „Putem vorbi de estimari…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri ca lucratorii straini care au un contract individual de munca (CIM) inregistrat de mai putin de un an vor putea ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial, dat fiind ca acesta este cel care suporta,…

- Pe contul de Twitter al Ukraine Weapons, specializat in publicarea de imagini provenite din surse deschise sau oficiale referitoare la armamentul folosit in Ucraina, au aparut imagini cu muniție fabricata in Romania folosita de armata ucraineana impotriva trupelor ruse. Din imaginile postate pe net…