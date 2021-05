Cod roşu de inundaţii pentru un râu din vestul țării Hidrologii au emis o avertizare Cod rosu de inundatii pentru un afluent al Crișului Alb, in județul Arad. Ca urmare a precipitațiilor inregistrate, celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri […] Articolul Cod rosu de inundatii pentru un rau din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

