Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, a avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pe un sector al raului Bega, pe parcursul urmatoarelor ore. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Avetisment ANM de ultima ora! Meteorologii au anunțat cod portocaliu de inundații pe mai multe rauri din Banat. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de catre Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor.

- ALERTA hidrologica: Cod portocaliu și galben de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate ALERTA hidrologica: Cod portocaliu și galben de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a actualizat alerta de cod galben și portocaliu de inundații valabila…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis un mesaj de avertizare COD GALBEN valabil de astazi 19.01.2023 ora 12:00 – 21.01.2023 ora 12:00 pentru raurile Arges – bazin superior, Dambovita – bazin superior, Ialomita – bazin amonte S.H. Pucioasa si afluentii aferenti sectorului aval…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis un avertisment privind riscul de inundații pe mai multe rauri, fiind așteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari de tipul cod portocaliu și cod galben de inundații valabile in urmatoarele zile in mai multe județe din vestul țarii. Codul portocaliu a fost instituit in intervalul duminica, ora 12.00-luni, ora 23.59, pe raurile…