Cod roşu de inundaţii pe râul Arieş, în Alba. S-a transmis mesaj RO-Alert Hidrologii au emis, duminica, avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Aries, in judetul Alba. ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localitatile vizate. Potrivit hidrologilor, pana la ora 09.00, este cod rosu de inundatii pe raul Aries. ”Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de […] The post Cod rosu de inundatii pe raul Aries, in Alba. S-a transmis mesaj RO-Alert appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

