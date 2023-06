Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis pentru duminica avertizare de cod roșu de inundații, pentru cinci județe. De asemenea, au emis cod portocaliu și cod galben, avertizari sub... The post Codul rosu de inundatii, in vestul tarii. in județul Arad, cod portocaliu și galben appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Val de avertizari de fenomene extreme in mare parte din țara. Meteorologii au anunțat ca ploile torențiale se muta in partea de nord-est a țarii, vizata de un cod portocaliu de vreme rea. Aversele vor continua și in vestul țarii, afectat deja de viituri.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor avertizeaza ca este pericol de inundații in 18 bazine hidrografice din Romania și au emis mai multe avertizari de tipul cod galben și portocaliu. Acestea sunt valabile joi, vineri și sambata. De asemenea, meteorologii au emis noi alerte meteo…

- Urgia nu se oprește in sud-vestul țarii. Rauri din doua județe se afla pe cod portocaliu de viituri pana joi la pranz, in timp ce pentru alte 5 a fost emis cod galben. Hidrologii avertizeaza ca pericolul unor inundații este mare.

- Mai multe bazine hidrografice din vestul si nordul tarii se afla joi si vineri sub incidenta unui Cod galben de inundatii, potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

- Hidrologii au emis cod portocaliu și cod galben de inundații valabile de sambata pana duminica in mai multe județe din Ardeal, Banat, Muntenia și Dobrogea.... The post Hidrologii emit noi coduri, galben și portocaliu, de inundații. Ce zone din județul Arad sunt vizate appeared first on Special Arad…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Hidrologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana marți la ora 12:00 pe rauri din 26 de judete, dar și o... The post Cod galben de inundatii pe rauri din 26 judete, iar cod portocaliu in 2 județe appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .