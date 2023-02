Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis luni o avertizare Cod roșu de inundații pe raul Bega, in județul Timiș, in vigoare pana la ora 16:00. Potrivit INHGA, hidrologii au instituit Cod roșu pentru raul Bega, pe sectorul: stația hidrometrica Faget – stația hidrometrica Balinț, in județul Timiș, cu valabilitate pana la ora…

- Avand in vederea revarsarea raului Bega pe o lungime de aproximativ 100 m, se acționeaza pentru consolidarea și inalțarea digului din zona localitații Rachita. Reprezentanții ISU Timiș au anunțat ca se intervine pentru gestionarea acestei situații de urgența cu o autospeciala de serviciu,…

- In data de 27 februarie 2023, intre orele 06:50 – 16:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o Avertizare hidrologica de Cod roșu – creșteri importante de debite și niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol, pe raul Bega – S.H. Faget – S.H. Balinț. La nivelul ISU…

