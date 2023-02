Cod roșu de inundații in Timiș, inregistrandu-se creșteri importante de debite și depașiri ale cotelor de pericol, pe raul Bega. Pana acum, pompierii din Lugoj și Faget au fost solicitați sa intervina, in aceasta dimineața, pentru evacuarea apei din cinci gospodarii in comuna Rachita și una din orașul Faget, cat și pentru degajarea apei de pe […] Articolul Cod roșu de inundații, in Timiș. Primele intervenții ale pompierilor și ședința a comitetului județean pentru situații de urgența a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .