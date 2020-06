Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundatii in bazinul hidrografic Covasna valabil pana la miezul noptii. Intre timp, in Botoșani patru gospodarii au fost inundate in urma ploilor abundente inregistrate.

- Anunț de ultima ora al INGHA! Hidrologii anunța inundații in 23 de județe ale țarii. Vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice.

- Ziarul Unirea ALERTA hidrologica: Cod PORTOCALIU de inundații in Alba și alte 22 de județe din țara Alerta hidrologica in Romania. Ploile abundente continua pana maine dupa cum a anunțat ANM. Hidrologii au emis luni avertizari cod galben și portocaliu de inundatii, valabile pentru mare parte din județe.…

- Nivelul raului Prut la intrarea in Romania depasea, luni dimineata, cu 122 de centimetri cota de inundatii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, raul Prut masura, la ora 8,00, 592 de centimetri, in conditiile in…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, joi, o alerta cod galben de inundații, care va fi in vigoare pana vineri la ora 14.00. Sunt vizate rauri din 20 de județe din Romania. Conform hidrologilor, incepand de joi ora 12.00 pana vineri la ora 14.00, pe rauri din Maramures, Satu…

- Vremea face ravagi in Romania, in ultimele ore mai multe județe au fost lovite de inundați și grindina. Intr-o localitate din Suceava a fost postata o filmare in care se vede grindina de mari dimensiuni care a cazut in timp ce judetul se afla sub avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase.…

- Cod galben de inundații in Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și alte județe din Romania. Hidrologii avertizeaza ca vor fi inregistrate scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie de miercuri, 20 mai, ora 16.00, pana vineri, 22 mai, ora 10.00. Avertizarea vine in contextul in care zonele menționate…

- Profesorul dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Național „Matei Balș”, a vorbit despre efectele grave ale COVID-19 asupra unor pacienti, dar si despre tratamentul pe care acestia il primesc in Romania. "Cei care fac Covid-19 pot sa faca și determinari secundare la nivel encefal…