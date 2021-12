Cod roșu de inundații în județele Alba și Caraș-Severin Doua avertizari Cod roșu de inundații sunt in vigoare, duminica dimineața, pe rauri din județele Alba și Caraș-Severin. Potrivit hidrologilor, una dintre avertizari, in vigoare pana duminica la ora 12.00, vizeaza raurile din bazinul hidrografic Bistra (afluent al raului Timiș), in județul Caraș Severin. A doua avertizare este valabila pana la ora 9.00 pe raurile […] The post Cod roșu de inundații in județele Alba și Caraș-Severin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Hidrologii au emis, duminica, o avertizare pentru Bistra, iar autoritatile din mai multe judete sunt in alerta. In Mures, un brat a deversat, fiind inundate doua gospodarii si un drum judetean. In Caras-Severin a fost depasita cota de inundatie, iar localitatea Rusca Montana a ramas fara energie electrica. …

- Doua avertizari Cod roșu de inundații sunt in vigoare, duminica dimineața, pe rauri din județele Alba și Caraș-Severin. Potrivit hidrologilor, una dintre avertizari, in vigoare pana duminica la ora 12.00, vizeaza raurile din bazinul hidrografic Bistra (afluent al raului Timiș), in județul Caraș Severin,…

- Doua avertizari Cod roșu de inundații sunt in vigoare duminica dimineața pe rauri din județele Alba și Caraș-Severin, informeaza Mediafax. ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localitatile vizate. Potrivit hidrologilor, una dintre avertizari, in vigoare pana duminica la ora 12.00,…

- Hidrologii au emis, duminica, avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Aries, in judetul Alba. ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localitatile vizate. Potrivit hidrologilor, pana la ora 09.00, este cod rosu de inundatii pe raul Aries. ”Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele…

