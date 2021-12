Autoritațile au anunțat, pentru a doua zi de Craciun, cod roșu de inundații in Banat. ”Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale […] Articolul Cod roșu de inundații in Banat. Avertismentul de ultima ora al celor de la ”Apele Romane” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .