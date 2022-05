Cod roșu de grindină în România. Alertă meteo: vine prăpădul! Ce zone sunt vizate Este cod roșu de grindina in Romania. ANM – Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta meteo de cod roșu de grindina. Potrivit meteorologilor, grindina va fi de mari dimensiuni și va fi insoțita de vijelie puternica, averse torentiale si frecvente descarcari electrice. Iata zonele vizate. Cod roșu de grindina in Romania ANM a […] The post Cod roșu de grindina in Romania. Alerta meteo: vine prapadul! Ce zone sunt vizate appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

