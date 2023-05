Stiri pe aceeasi tema

- O noua alerta meteo ANM in Romania. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o avertizare de tip cod portocaliu, valabila in mai multe zone ale țarii. Se anunța ploi torențiale in urmatoarele ore. Care sunt județele vizate. Alerta meteo ANM in Romania Vremea rea continua sa…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți dupa-amiaza o atenționare meteo cod galben de fenomene meteo deosebite. Se vor semnala : descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste) 25-30 l/mp, intensificari ale vantului. Alerta este valabila in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie, grindina”. Sunt vizate localitațile Tomești (județul Timiș), Oțelu Roșu, Zavoi, Bauțar, Rusca…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o avertizare Cod roșu de furtuna pentru localitatea Șopotu Nou din județul Caraș-Severin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in Șopotu Nou se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40-50 l/mp, dupa ce in zona avertizata…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de averse torențiale și descarcari electrice in mai multe regiuni ale țarii. Iata ce zone sunt afectate de avertizarea meteorologilor.

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de vijelie pentru județul Arad. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, este vizata localitatea Conop din județul Arad. Aici, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…