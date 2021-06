Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare cod portocaliu in intervalul 25 iunie, ora 14.00 – 26 iunie, ora 06.00. Fenomene vizate: vijelii puternice, grindina, cantitați de apa importante. In intervalul menționat, in Maramureș, Transilvania, Oltenia, Banat, Crișana, vestul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de precipitatii, vijelie puternica si grindina pentru 32 de judete, valabila de vineri, ora 14:00, pana sambata, ora 6:00, precum si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru toata tara,…

- Vremea va deveni caniculara, cu maxime de pana la 38 de grade in unele zone ale țarii, se arata in prognoza pentru perioada 21 iunie-4 iulie, data luni publicitații de Administrația Naționala de Meteorologie. In zilele urmatoare temperaturile ajung si la 38 de grade Celsius și vor fi greu de suportat.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelie si grindina pentru localitati din sase judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19:30 - 20:30, in localitati din judetele Hunedoara (inclusiv zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis informari noi de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din tara. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata si la sfarsitul saptamanii.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente valabila in 19 judete pana vineri la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, in Banat si Crisana, precum si in zona de munte vor fi ploi importante cantitativ, iar in intervale scurte de timp sau prin…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de instabilitate atmosferica in toata țara, de miercuri, ora 16.00, pana vineri, ora 21.00. In Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei va fi Cod galben de vijelii. Informarea de instabilitate atmosferica va fi in vigoare de…