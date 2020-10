COMRAT, 2 oct - Sputnik, Alexei Cartașilov. La sfarșitul lunii septembrie Ministerul Sanatații a anunțat ca starea de urgența in sanatate publica nu se prelungește la nivel național, iar de acum incolo situația epidemiologica va fi evaluata in funcție de evoluțiile la nivel local, pe unitați administrativ-teritoriale. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAIVIDEO: Imagini apocaliptice! Sute de case inundate in Gagauzia

Criteriile de evaluare a situației epidemiologice sunt numarul de persoane care s-au imbolnavit in ultimele 14 zile la 100 de mii…