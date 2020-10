Stiri pe aceeasi tema

- Toate școlile și gradinițele din orașul Bacau intra de luni in scenariul roșu. Astfel, elevii vor face cursurile doar online. Decizia a fost luata, vineri, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce in ultimele 24 de ore la nivelul județului au fost inregistrate 179 de cazuri de coronavirus,…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba a transmis, joi, situatia actualizata a unitatilor de invatamant in ceea ce priveste scenariile de functionare a acestora, in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

- Conform autoritaților, pana astazi, 4.591 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 23.09.2020 (10:00) – 24.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 41 de decese (25 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Bacau,…

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta o serie de reguli și recomandari pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului școlar pentru a preveni raspandirea noului...

- 34,4% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in saptamana 31 august – 6 septembrie in Bucuresti, Bacau, Iasi, Bihor si Prahova, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 31% din totalul deceselor au fost inregistrate in aceeasi perioada…

- Bilant al noilor cazuri de infectare cu coronavirus Autoritațile au anunțat 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din aproape 24.000 de teste, bilanțul depașind astfel 91.200 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele mai multe cazuri noi în ultimele 24 de ore s-au…

- In județul Bacau, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 47 de noi cazuri persoane care au contactat COVID-19. Trendul este crescator, dupa ce, luni, numarul celor testați pozitiv cu noul coronavirus a fost 30. In total, de la inceputul pandemiei,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autoritațile anunța ca pana astazi, 1.931 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 13.07.2020 (10:00) – 14.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 30 decese (13 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau,…