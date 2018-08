Stiri pe aceeasi tema

- Valorile termice prognozate de catre meteorologi pentru urmatoarele 4 saptamani vor fi... The post Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele 30 de zile. Temperaturi ridicate in septembrie appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea pe 14 august 2018 se anunta una extrem de calda. ANM avertizeazp ca indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unitati, astfel disconfortul termin va fi unu accentuat.

- Agentia Meteorologica de Stat spaniola – AEMET menține avertizarea de temperaturi ridicate pentru provinciile Sevilla și Cordoba din Andaluzia, cu temperaturi ridicate de 40-42 grade Celsius. Cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al ...

- Un val de caldura ''fara precedent'' a afectat in mod grav culturilor agricole din Coreea de Nord, a anuntat joi presa nord-coreeana, care face apel la locuitori ''sa se alature luptei'' pentru limitarea efectelor temperaturilor ridicate, informeaza AFP, prluata de Agerpres Intreaga peninsula…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 30 iulie - 12 august, fiind prognozate temperaturi specifice lunii august. Din pacate, nu vom scapa de instabilitatea atmosferica, iar ploile pot aparea zilnic.

- Un val de caldura naucitoare i-a lovit pe americani saptamana aceasta. Nordul Statelor Unite se confrunta cu temperaturi care nu scad sub 35 de grade Celsius. Sunt valori extrem de ridicate pentru aceasta regiune unde meteorologii au emis un avertisment de canicula, scrie tvr.ro.

- Europenii au de indurat o vara neasteptat de fierbinte. Potrivit previziunilor estivale prezentate de Meteo - France, in urmatoarele luni, pe o mare parte din batranul continent se prognozeaza temperaturi extrem de ridicate si putine precipitatii.