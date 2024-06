COD ROȘU de CANICULĂ în România. Valorile resimțite se ridică la 50 de grade! ANM a emis cod roșu de canicula in Romania. Temperaturile vor sari la 39 de grade, iar valorile resimțite vor fi in jurul a 50 de grade Celsius! Nopțile vor fi tropicale, iar disconfortul termic va fi ridicat. Codul roșu a fost emis și pentru București. AVERTIZARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iunie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat Zone afectate: conform textului și harții Valul de caldura se va menține in Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și local in Crișana, Oltenia și Muntenia, unde temperaturile maxime se vor situa in general… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

