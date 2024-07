Cod roșu de caniculă în România. Alertă ANM: Urmează cel mai cald weekend din această vară Urmeaza cel mai fierbinte weekend din aceasta vara, avertizeaza ANM. Meterologii au emis un Cod roșu de canicula in Romania, pentru sambata și duminica. Vor fi valuri intense și persistente de caldura extrema și disconfort termic accentuat. Mai mult de jumatate din țara se afla sub aceasta avertizare, meteorologii avertizand ca este cel mai extins […] The post Cod roșu de canicula in Romania. Alerta ANM: Urmeaza cel mai cald weekend din aceasta vara appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

