Accident rutier in zona Spitalui de Boli Infectioase din Constanta! Primele informatii (FOTO+VIDEO)

Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp in municipiul Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 10.20, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului… [citeste mai departe]