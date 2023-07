Stiri pe aceeasi tema

- China l-a numit pe diplomatul Wang Yi in functia de ministru de externe marti, inlocuindu-l pe Qin Gang dupa ce acesta a lipsit o luna din spatiul public, informeaza Rador.Qin, in varsta de 57 de ani, fost consilier al președintelui Xi Jinping, a preluat ministerul in decembrie, dar nu a mai fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale mentin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetatie (gradul 5) pentru intreg teritoriul tarii, pe fondul codului…

- In timp ce Atena se pregateste pentru temperaturi aproape record in aceasta saptamana, o catastrofa ecologica pe termen lung ameninta leaganul civilizatiei occidentale: desertificarea.

- Republica Elena - menținere cod roșu de canicula și pericol de incendii Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prognozat un cod rosu de canicula pentru intervalul…

- Cel mai mic procent de oameni care lucreaza la un computer in tarile Uniunii Europene se afla in Romania, Bulgaria și Grecia, arata datele publicate de Agentia Europeana de Statistica Eurostat, citata de agenția Rador. Mai exact, in 2022, ponderea angajatilor cu varste cuprinse intre 15 și 74 de ani…

- O alerta rosie de caldura puternica este in vigoare vineri in China intr-o mare parte din nordul tarii, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, in special in metropola Beijing, care a doborat cu o zi inainte recordul pentru cea mai calduroasa zi, informeaza AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria, catre Grecia și Turcia, precum și retur catre Romania, ca pana luni, 1 mai, se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la punctele de trecere a frontierelor…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care vor calatoro in Bulgaria catre Grecia și Turcia, și retur catre Romania, ca in perioada 28 aprilie - 1 mai 2023 se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la frontiera bulgara.