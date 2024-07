Cod roșu de caniculă în aproape toată țara! Se anunță vijelii și averse, inclusiv în Capitală Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vijelii si averse torentiale valabila marti in mai multe zone, inclusiv in Capitala. Aproape toata tara se afla sub cod rosu de canicula, temperaturile ajungand la 42 de grade ziua, iar noptile vor fi tropicale. Miercuri, zonele aflate sub avertizare cod rosu se restrang, nordul tarii ramanand sub […] The post Cod roșu de canicula in aproape toata țara! Se anunța vijelii și averse, inclusiv in Capitala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

