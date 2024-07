Cod roșu de caniculă în acest weekend. „Vom resimți 50 de grade” Cod roșu de canicula Meteorologii au emis cod rosu de canicula in peste jumatate din țara. In weekend, vom resimti chiar si 50 de grade, spun specialiștii. Sambata si duminica, va fi in vigoare o avertizare cod rosu, pentru Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia si Moldova „In Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia si Moldova, valul de caldura va continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi maxime intre 37 si 41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Minimele termice nu vor cobori sub 20 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

